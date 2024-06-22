ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة أشرف عبدالغفور

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والذي قدم خلال مسيرته تاريخًا فنيًا ضخما مليء بالنجاحات، وبهذه المناسبة تستعرض "الوفد" في السطور التالية أبرز أعماله الفنية وتفاصيل حياته الشخصية :

أشرف عبدالغفور، ممثل مصري من مواليد مدينة المحلة الكبرى وهو نقيب سابق للممثلين، اشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية، حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015.

أشرف عبدالغفور

شهد المسرح أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية «جلفدان هانم»، وآخر أعماله المسرحية دور «جلوستر» في مسرحية «الملك لير» عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

أبرز أعماله المسرحية :

«جلفدان هانم»: عام 1962.

«سليمان الحلبي».

«ثلاث ليال»: عام 1965.

«موتى بلا قبور»: 1966.

«مصرع جيفارا»: 1968.

«وطني عكا»: 1968.

«النار والزيتون»: 1969.

مسرحية «الملك لير»: بدور «جلوستر» عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

أشرف عبدالغفور

أما السينما، شارك أشرف عبدالغفور، في عدد من الأفلام السينمائية الناجحة، منها:

«الشيطان»: عام 1969 للمخرج محمد سلمان وقصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت.

«رجال في المصيدة»: عام 1971 إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان عن قصة ليسري الإبياري.

«بلا رحمة»: سنة 1971 إخراج نيازي مصطفى تأليف رؤوف حلمي قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب.

«دعوة للحياة»: سنة 1972 إخراج وتأليف مدحت بكير.

«صوت الحب»: عام 1973 من إخراج حلمي رفلة وقصة وسيناريو وحوار عدلي المولد المحامي.

«الشوارع الخلفية»: عام 1974 للمخرج كمال عطية وسيناريو وحوار عبد المجيد أبو زيد عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي.

«لا شيء يهم»: عام 1975 إخراج حسين كمال والسيناريو والحوار لممدوح الليثي عن قصة الكاتب إحسان عبد القدوس.

أعماله التلفزيونية

قدم أشرف عبدالغفور، العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة والتي حققت صدى واسعًا بين الجمهور وحصدت إشادات النقاد، ومنها:

«القاهرة والناس» عام 1967.

«دعاء الماضي».

«حسابي مع الأيام».

«نفوس معذبة».

«زهرة الجبل».

«فارس بلا جواد» عام 2002 بطولة وتأليف محمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين.

«حضرة المتهم أبي» للكاتب محمد جلال عبد القوي والمخرجة رباب حسين.

«يتربى في عزو» عام 2007 تأليف يوسف معاطي وإخراج مجدي أبو عميرة.

إضافة إلى تقديمه عددًا من السهرات التلفازية ومنها «المواجهة» التي نال عنها جائزة أولى.

وفاز أشرف عبدالغفور بمنصب نقيب الممثلين بفارق أصوات كبير وصل إلى 500 صوت تقريبًا.

أشرف عبدالغفور

أدواره التاريخية

اشتهر أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التلفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي «محمد رسول الله»، و«الإمام مالك»، وتجسيده لشخصية «سعيد بن جبير» في «مسلسل عظماء في التاريخ»، وشخصية الخليفة العباسي «موسى الهادي» في مسلسل «مسلسل هارون الرشيد». ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام في «مسلسل أئمة الهدى»، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى». فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه لعدد من الكتب ضمن سلسلة «الكتاب المسموع».

حياته

متزوج من ابنة عمه، والد الفنانة ريهام عبد الغفور وتامر عبد الغفور وريم عبد الغفور، وجد لخمسة أحفاد (أشرف، تامر، منة الله، محمد، عمرن أولاد ريم، ويوسف ابن ريهام).

أشرف عبدالغفور

وفاته

رحل أشرف عبدالغفور عن عالمنا يوم 3 ديسمبر 2023م، عن عمر ناهز الحادية والثمانين بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكانت برفقته زوجته التي نجت من الحادث.