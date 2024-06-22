بالفيديو .. الكوربيه تكشف الأحداث الساخنة في عمومية مصر للمقاصة وصراع المساهمين في برايم

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع هاني عامر الرئيس المشارك بقطاع البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية::... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على... تخارج الشركات الكبري بسبب الاستحواذات دون بدائل قوية تفقد البورصة "سحرها"

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... الخدمات المالية يجهز خطة متكاملة لاستكمال منظومة تأهيل وتطوير العاملين في سوق المال .. حيث أكدت الرقابة المالية أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة هو الجهة المسئولة عن تقديم برامج تدريب وتأهيل وتطوير القدرات اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية وذلك بناء على تكليف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة للمعهد فقط دون غيره وبالتعاون مع البورصة المصرية في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة في مجالات تدريب وتأهيل المهنيين العاملين في مجال سوق المال تمهيداً لحصولهم على التراخيص التي تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التي ترخصها الهيئة والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 25 سبتمبر 2023.

يعمل معهد الخدمات المالية على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية....عكست الدورات التدريبية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية أخر التعديلات التشريعية والتنظيمية، وكذلك استحداث العديد من الدورات التدريبية الجديدة، تنفيذا لقرار ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

كما عقد المعهد عدد من البرامج بمحافظات القاهرة والإسكندرية بلغ 13 برنامجا تدريبيا بالإضافة إلى إعداد خطة لعقد البرامج التدريبية بشكل دوري .

كما تحتوي الحلقة أيضا على " اشتعال الصراع بين مساهمي " برايم القابضة"..والرقيب يحسم المعركة...حيث اشتعلت حدة الخلافات والصراع بين المساهمين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية....علمت "الوفد" أن الرقابة المالية تجري تحقيقات موسعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة لمعرفة التفاصيل الكاملة لمبررات دعوة مجلس إدارة الشركة بشأن طلب احد المساهمين الرئيسيين بإعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال عمومية الشركة التي كان مقرر عقدها 30 مايو 2024.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن الرقابة المالية بدورها تقوم بالعمل على استقرار القطاع المالي غير المصرفي، وحقوق المساهمين في الشركات، وهو ما دفعها لإجراء فتح تحقيقات موسعة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، رغم أن المجلس تم انتخابه في مايو عام 2023، ومستمر في ممارسة أعماله لمدة 3 سنوات.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية اشتعال الصراع بين المساهمين في شركة برايم، حيث قام واحد من المساهمين الرئيسيين بالدعوة لعقد عمومية جديدة بنهاية يونيو الجاري 2024، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة،

كانت الرقابة المالية قد أصدرت بيانا في 26 مايو الماضي2024 بشأن عدم سلامة الإجراءات القانونية المتخذة لدعوة عمومية الشركة العادية، حيث تبين للرقابة المالية من الفحص والدراسة للمستندات عدم مراعاة الدعوة إلى 5 بنود واحكام ، مما دفع الرقابة المالية لعدم الاعتداد بمحضر مجلس إدارة الشركة في 29 ابريل 2024

كما نجحت الشركة في مواصلة أدائها المتميز خلال الربع الأول من العام المالي 2024 ، مسجلة أرباح مجمعة صافية متضمنة حقوق الأقلية بلغت 17.268 مليون جنية مصري مقارنة ب 196 ألف جنية للربع الأول من العام المالي 2023...و طبقا للبيان الصادر من الشركه، أعرب فيه حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي عن سعادته وتقديره للعاملين بالشركة وكذلك مجلس الإدارة الذي ساهم في استمرار ربحية الشركة منذ انتخابه في مايو 2023 .

تتضمن الحلقة أيضا.. مؤشر البورصة المصرية EGX100 يسجل المركز الخامس عالميا والأول عربيا ..حيث كشفت دراسة تحليلية قام بها قطاع البحوث في البورصة المصرية عن تحقيق المؤشرات الرئيسية لسوق المال المصري لمراكز متقدمة ومتميزة عالميا، كما جاءت المؤشرات في صدارة مؤشرات اسواق المال العربي منذ بداية العام وحتى يونيوعام2024.

شملت الدراسة التحليلية 19 مؤشرا يمثلون عدد كبير من الأسواق المالية العالمية والعربية.

حقق مؤشر EGX100 متساوي الأوزان المركز الخامس عالميا بنسبة ارتفاع قدرها ٨.٦٪؜ ، في حبن جاء مؤشر EGX70 متساوي الأوزان في المركز السادس بارتفاع قدره ٨.٣٪؜ ، أما المؤشر الرئيسي EGX30 فجاء في المركز التاسع محققا ارتفاع قدره ٦.١٪...كما تفوق اداء هذه المؤشرات على اداء كافة مؤشرات اسواق المال العربية.

يشار إلى البورصة المصرية برئاسة أحمد الشيخ شهدت مؤخرا إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index، يضم المؤشر ٣٣ شركة تمثل ١6 قطاعا

كما يتضمن البرنامج... أيضا اتجاه السماسرة في عمومية المقاصة إلى عدم ابراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة بسبب مخالفات... حيث علمت "الوفد" أن 50 % من شركات السمسرة تتجه إلى عدم إبراء ذمة العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة السابق.

كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن السماسرة الذين يمثلون 45% من حصة الشركة سوف يقودون مطلب في الجمعية العمومية للمقاصة المقرر عقدها في 16 يوليو2024 إلى عدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة، وأيضا مطالبة مجلس إدارة المقاصة بتقديم تقرير شامل وتفصيل عن مبررات استقالة العضو السابق.

كانت" الوفد" في أكتوبر عام2023 قد انفردت بكواليس واسرار استقالة العضو المنتدب للمقاصة من منصبه، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024...

كما رصدت" الوفد" وقتها ما تردد فى مجتمع سوق المال بأن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.

كما كشفت" الوفد" أيضا دور الرقابة المالية فى تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة....ويرأس علاء عامر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.