مقتل أكثر من 100 مصاب بداء في أم درمان

شرعت قوات حماية الحياة الفطرية، في حملة لتخليص ولاية الخرطوم من المسعورة للسيطرة على انتشار داء، وشملت المناطق المتضررة الثورة الحارة 59 شمال والثورة 39.

قوات حماية الحياة الفطرية

صرح اللواء للموارد البيولوجية ، عادل محمد عبد الله ، أن الحملة بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مع التركيز على أجزاء من أم درمان حيث تم تقديم تقارير عن هجمات المسعورة.

وقال عبد الله في تصريح للمكتب الإعلامي للشرطة: "استهدفت الحملة محليتي أم درمان وكراري واستمرت لمدة 10 أيام كمرحلة أولى، وسيمتد إلى بقية المحليات مع تحسن الظروف والأمن".

وكشف عبد الله، أنه تم إعدام 48 مسعورا في اليوم الأول ، و 46 في اليوم الثاني ، و 26 في اليوم الثالث ، مضيفا أنه تم التخلص من جثثهم بأمان وعلمية.

وقال خبير تربية، الدكتور محمد الحاج، لراديو تمازج، إن داء مرض عضال لدى البشر، ولكن يمكن الوقاية منه. وأوضح أن الوقاية تشمل التطعيم السنوي للثدييات والرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أن الحرب أثرت على صحة بسبب نقص الرعاية والتطعيمات السنوية.

وكشف الدكتور الحاج أنه كان يعتني سابقا ب 36 بوليسيا ، لكنه لم يعد قادرا على الحفاظ على صحتهم أو إجراء أي فحوصات، لم تكن هناك متابعة أو تطعيمات عن كثب ، مما دفع إلى نقل 16 إلى أماكن آمنة. ومع ذلك ، لا يمكن تزويدهم بالعلاجات ، مما يشكل خطرا في حالة انتشار المرض.

وأوضح أن داء يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ، مما يجعل حاملة للمرض ، الذي تقدم إلى مرحلة غير قابلة للعلاج.

وتابع أن تشخيص داء في ظل الظروف الحالية يكاد يكون مستحيلا.

وفي أبريل، أبلغت غرفة الاستجابة للطوارئ في محلية كرري في أم درمان عن انتشار الضالة المصابة بداء، في حين استمرت حالات حمى الضنك في الارتفاع في الخرطوم، ولا سيما في محلية بحري.