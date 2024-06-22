معنى كلمة تتلظى .. اعرف إجابة السؤال المثير للجدل في امتحان العربي للثانوية العامة 2024 (خاص)

ما معنى كلمة تتلظى ؟ .. ذلك السؤال الذي حير طلاب الصف الثالث الثانوي، أثناء تأديتهم امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت في مختلف محافظات الجمهورية، ولكن تفاوتت الآراء حول مدى سهولة الإمتحان، حيث أكد البعض إنه في مستوى الطالب المتوسط، في حين أعرب البعض الآخر عن استيائهم الشديد من صعوبة الإمتحان وطوله، الذي لا يتناسب مع المدة المحددة للإجابة عنه.

ما معنى كلمة تتلظى؟

ومن بين الأسئلة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الطلاب وتسببت في تشتت إجاباتهم، سؤالًا ضمن أسئلة اختيار من متعدد، حول معنى كلمة "تتلظى" في جملة (تتلظى الصدور لنعمتك)، وجاء السؤال كالآتي: معنى "تتلظى": "تتطلع - تحقد - تتأسى - تتحسر".

معنى كلمة تتلظى

متخصص في اللغة العربية يكشف لـ" الوفد" معن المعنى الصحيح لكلمة "تتظلى"

وفي هذا الصدد، أكد متخصص في اللغة العربية خلال تصريح خاص لبوابة "الوفد" الإلكترونية، إن معنى كلمة "تتلظى" هو "تحقد"، حيث قال: "احتار الطلاب بين كلمتي "تطلع" و"تحقد"، فمن أجاب بكلمة "تطلع" فكَر ان الكاتب يحدثه عن ربنا ، اي يتطلع الى الله".

وأَضاف: "لكن هو بيكلمك بصيغة "انت" طوال النص، "كنت" "فأنت" "لك"، لذا فالمقصود من كلمة "فلا تتلظى" في هذا النص هو "فلا يجب على الاخرين ان يحقدوا مانت عليه من فقر وسعادة أي نعمتك"، متابعًا: "اصلا معنى كلمة تتلظى هي تشتعل نفسياَ روحيا او مادية ، وهي لها علاقة بالنار".

وجاء نص الفقرة التي تضمنت كلمة "تتلظى" كالآتي: "وإذا كنت غنيًا فأنت سعيد، لأنك قد زاولت الأمور الخطيرة التي هيأت لك، فعز جانبك، ومنعت حوزتك، وتم لك وجه من وجوه الحرية والاستقلال، وإن كنت فقيرًا فأنت سعيد، لأنك سلمت مما ابتلى به من دانت لرغبته جميع المطالب، ووقيت ما تعرض له الثري من حسد وكره، فلا تتلظى الصدور لنعمتك."

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية بدءًا من اليوم السبت 22 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 20 يوليو 2024، وسيؤدي الطلاب يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

موعد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الثالث الثانوي

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

موعد امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة في الصف الثالث الثانوي

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.