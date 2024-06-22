النحو صعب.. آراء طلاب ثانوية المنيا حول امتحان اللغة العربية

أدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية اليوم، وسط تكثيف أمني شديد ، ويعد امتحان اللغة العربية اليوم هو أول امتحانات المواد المضافة للمجموع ، وسجل العديد من الطلاب شكواهم من صعوبة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، المنعقد لهم اليوم، موضحين أن الوقت غير كافٍ للإجابة على الأسئلة.

وأوضح الطلاب سمير عيد، هناء البدري ، حسناء مصطفى بلجان امتحانات مدرسة الثانوية بالعدوة، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 كان دسم للغاية، أي أنه كان ملئ بالأسئلة، والسؤال الواحد يتعدى مضمونه إلى الثلاث وأربع أسطر، مشيرين إلى أن الإجابة على السؤال منهم كانت تأخذ وقتًا كبيرًا.

وأشار الطلاب ، وهبي ميخائيل ، سناء محمد ، يونان شكري، بلجان مدرسة الثانوية بنين بديرمواس، إلى أن أسئلة النحو الواردة في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ، كانت في مستوى الطالب فوق المتوسط، وتتنوع بين السهل والصعب، لكن معظم الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت كبير للتفكير.

وأضاف الطلاب، إلى أن أسئلة البلاغة في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ، جاءت صعبة للغاية وكبيرة، وتحتاج إلى وقت كبير للقراءة بتمعن والتفكير في الإجابة عليها، مؤكدين أن هذه الجزيئة الأصعب في الإمتحان ، حيث احتوى سؤال البلاغة على ثلاث قطع.

وتابع الطلاب، أن أسئلة النصوص جاءت مرضية إلى حد ما لهم، بينما جاء سؤال التعبير عن «جودة التعليم» والذي استوقف العديد من الطلاب عدة دقائق للتفكير فيه، بينما أوضح طلاب آخرين أن سؤال التعبير كان سهلًا للغاية ، وليست به أي صعوبة.

وأكدت سهير عبد الرشيد ، ريهام عدلي ، أيمن عبد الرحيم ، بلجان مدرسة الثانوية ببني مزار، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ، تدرجت أسئلته من السهل إلى الصعب ، وتنوعت بينهم، طبقًا للمواصفات المعلنة، موضحين أنه يحتاج وقت إضافي للإجابة على أسئلته.

وفي سياق آخر، أوضح الطلاب عيد بدر، هاله وائل ، نجلاء عبد الوهاب ، بلجان امتحانات الثانوية العامة بملوي ، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ، جاء في مستوى الطالب المتوسط ، ولكن كان هناك بعض الجزيئات التي أخذت وقت كبير للإجابة عليها والتفكير بها.

وانعقد صباح اليوم السبت امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر الطلاب في أداء الامتحان حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، أي أن الطلاب استمروا في أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 لمدة ثلاث ساعات متواصلين.