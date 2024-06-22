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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024/2025

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025،وذلك بحد أدنى 220 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث تمّ أيضًا اعتماد تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي 2024/2025، كمرحلة أولى، طبقًا لكل مدرسة؛ وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، والتعليم المزدوج.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد أنه سيتم فتح باب التقديم للثانوية العامة مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى.

 

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