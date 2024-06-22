ممثل كوميدي يتحول لسياسي ويتولي منصب سيادي في مالاوي

أدى الممثل الكوميدي البارز الذي تحول إلى سياسي ميشيل أوسي اليمين الدستورية، كنائب لرئيس مالاوي في حفل أقيم في البرلمان في العاصمة ليلونغوي.

ويحل الرجل البالغ من العمر 55 عاما محل ساولوس تشيليما، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين.

تلقى الدكتور أوسي تصفيقا حارا عندما تحدث بعد تنصيبه ، قائلا إنه قبل الدور بمزيج من الحزن والامتنان.

ووعد بتكريم ذكرى سلفه وشكر الرئيس لازاروس تشاكويرا على إيمانه به وهو يتولى منصبه كنائب للرئيس في حكومة تقاسم السلطة.

ومن المؤكد أن تعيينه ترك الملاويين منقسمين، والتساؤل عما إذا كان جادا بما يكفي لتولي مثل هذا الدور الرفيع.

غير أن آخرين أشادوا بالرئيس تشاكويرا لتعيينه نائبا لحزب تشيليما واحترامه روح التحالف بين حزبيهما.

الدكتور أوسي ليس غريبا، على الجدل نظرا لمهنته في التمثيل. يعرف شعبيا باسم "Manganya" ، وهو اسم شخصية مؤذية لا يزال يلعبها في المسرحية الهزلية التلفزيونية الشهيرة Tikuferanji.

وقال مساعده لبي بي سي، إنه كان يصور حلقة الأسبوع الماضي.

لقد كان عنصرا أساسيا في الإذاعة والتلفزيون الوطنيين لأكثر من عقدين مما جعله أحد أكثر المشاهير المحليين شهرة.

كان الدكتور أوسي أيضا مدافعا شغوفا عن تطوير وتعزيز صناعة السينما في مالاوي التي يصعب كسب العيش فيها.

في الواقع ، قام أولا بتمويل حياته المهنية في التمثيل من خلال العمل كطبيب في المستشفى، لديه مؤهل في الطب السريري، سيتم فحص معظم المرضى في ملاوي من قبل طبيب لأن البلاد تعاني من نقص في الأطباء.

وقد غذى هذا شغفه بتحسين الكثير من المجتمعات الفقيرة وعمل لسنوات عديدة في وكالة السبتيين للتنمية والإغاثة (أدرا) ، وهي منظمة مسيحية غير حكومية.

خدم هناك في مناصب مختلفة، بما في ذلك رئاسة المنظمة كمدير قطري لها - ومن خلاله مول عدرا العديد من المسلسلات في الإذاعة والتلفزيون التي تهدف أيضا إلى تثقيف الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية والقضايا الاجتماعية الأخرى.

نائب الرئيس الجديد، وهو متزوج ولديه ابنتان، حاصل أيضا على درجة الدكتوراه في تنمية الشباب من جامعة بيدفوردشاير في المملكة المتحدة.

على الرغم من منصبه في Adra ، إلا أن مهنته التمثيلية لم تأخذ المقعد الخلفي - وكان يشارك في العديد من الإنتاجات ، معظمها بلغة الشيشيوا المحلية.

كانت هذه هي شعبيته كممثل كوميدي لدرجة أنه عندما أسس حركة سياسية منذ حوالي سبع سنوات - اعتقد الكثير من الناس أنها كانت مزحة.

هذا لأنه كان يتمتع بسمعة طيبة كمحتال - كانت حيلته الأكثر شهرة هي خداع الناس للاعتقاد بأنه كان ملاكما جيدا في المدرسة الثانوية وكان يتطلع إلى العودة إلى الحلبة.

نظم مباراة بدون لقب ضد ملاكم محلي بارز. حضر حشد كبير لما اعتقدوا أنها مباراة ملاكمة حقيقية ، فقط ليكتشفوا أنها كانت مشهدا في إحدى مسرحياته التلفزيونية.

ومع ذلك ، اتضح أن طموحاته السياسية كانت حقيقية. كانت حركته تسمى Odya zake alibe Mulandu ، والتي تترجم بشكل فضفاض على أنها "من لا يأخذ ما يخص الآخرين ولكنه يأكل فقط ما هو له هو رجل حر".

سرعان ما أصبح جزءا من حزب سياسي تم تشكيله حديثا ، UTM ، برئاسة الدكتور تشيليما.

كان هذا قبل انتخابات عام 2019 - وبدأ الدكتور أوسي والدكتور تشيليما في مخاطبة التجمعات معا.

وكلاهما متحدثان بليغان للغاية، وغالبا ما اجتذبت اجتماعاتهما حشودا ضخمة، وفي فبراير 2019، عين تشيليما شريكه السياسي الجديد نائبا له في التصويت.

وجاء الزوجان في المركز الثالث، لكن المحكمة العليا ألغت النتائج بعد ذلك بسبب مخالفات.

في الانتخابات الجديدة التي أجريت في عام 2020 ، انضم UTM إلى ثمانية أحزاب سياسية معارضة أخرى لتشكيل تحالف انتخابي ، والذي اختار الدكتور تشاكويرا كمرشح رئاسي مع الدكتور تشيليما كنائب له ، والذي استمر في النصر.

كان الدكتور أوسي في هذه المرحلة نائبا لتشيليما وتم تعيينه في مجلس الوزراء وزيرا للسياحة والثقافة والحياة البرية ، وهو المنصب الذي شغله بين يوليو 2020 وفبراير 2023.

انتقل لاحقا ليصبح وزيرا للموارد الطبيعية وتغير المناخ ، ودوره حتى ترقيته إلى نائب الرئيس.

وبرز بعض كبار أعضاء الاتحاد من أجل التغيير غيابهم عن حفل تنصيبه يوم الجمعة مما يشير إلى انقسام في الحزب بشأن تعيينه.

لم يتهرب الدكتور أوسي من القضية في أدائه اليمين الدستورية ، ووعد بجمع الحزب معا حتى يتمكنوا من شفاء وتكريم إرث تشيليما ، الذي كان يعتبر سياسيا مغناطيسيا له علاقة خاصة بالناس ، وخاصة الشباب.