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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مستشفي سوهاج تنقذ ذراع طفل مصاب بقطع كامل بالشرايين والأعصاب بإعادة توصيلها

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بقسم العظام ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وبالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفي الجامعي، نجح في إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إثر تعرضه لإصابة بالغة الخطورة، بواسطة "جسم زجاحي"، نتج عنها قطع كامل بالشرايين والأعصاب والاوتار المغذيه للذراع الأيسر.

وقال النعماني، إن مستشفيات سوهاج الجامعية بما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية علي مستوى عالي من الكفاءة نجحت في إجراء العديد من العمليات الصعبة والدقيقة في كثير من التخصصات بالمجان.

وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به لعلاج المرضي من مختلف محافظات الصعيد، مشيداً بسرعة التدخل الجراحي للفرق الطبية، وما يتم بذله من جهود لتقديم خدمات طبية و علاجية متميزة. 

ومن جانبه كشف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الطفل المصاب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية بعد تعرضه لإصابة بجرح غائر وخطير بواسطة جسم زجاجي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل أطباء الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، تبين وجود قطع في الأعصاب والشرايين المغذية للذراع الأيسر، فتم علي الفور تشكيل الفريق الطبي المتخصص للتعامل مع الحالة ومتابعتها بشكل دقيق. 

وذكر الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفى الطوارئ، أن مثل هذه الحالات الخطيرة من حوادث الأطراف العلوية، تحتاج إلى مهارة عالية من الفريق الجراحي المعالج وفريق التخدير للحفاظ علي حياة المصاب بشكل عام، وعلاج الجزء المصاب، ليتمكن الطفل من الإعتماد علي نفسه في قضاء احتياجاته. 

ومن جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، انه تم التعامل مع الحاله واستدعاء طاقم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، واجراء استكشاف وتوصيل الشريان والأعصاب والأوتار المقطوعة، مع استعادة الدورة الدموية بشكل كامل للطرف العلوي والمريض ما زال تحت المتابعة. 

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي اجري العملية بسرعة ومهارة عالية من قسم العظام ضم كلاً من الدكتور ياسر عثمان مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور عبدالرحيم محمد سنبل مدرس مساعد جراحه العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والطبيب محمود اسعد معيد بقسم العظام، والطبيب على الشيخ نائب سنيور بقسم العظام، والطبيب محمد رفعت نائب سنيور بقسم العظام، ومن قسم التخدير، الطبيبة منار زكريا نائب بقسم التخدير، والدكتور حسام حسن مدرس مساعد التخدير، ولفيف من فريق الهيئة التمريضية.

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