ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مباحث التموين، في ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل تهريبها الى السوق السوداء .

كانت قد شنت إدارة تموين العجمى في الاسكندرية، برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، حملة على المخابز البلدية والأسواق، السبت، أسفرت عن إحباط تهريب أطنان دقيق بلدى مدعم، وتحرير محضر للمخبز المخالف.

وقالت ريهام عبد القادر، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه فى 103 شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا بإجمالى 5 أطنان و150 كيلوجرامًا.

وتمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص وزن، ومحضر بيع خبز مدعم بسعر أزيد لأحد المخابز، محضر عدم وجود سجل تفتيش بأحد المخابز، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية .وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

من جانب آخر وجه المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق

وشنت الإدارات الفرعية ( إدارة المنتزه -ادارة شرق - إدارة وسط - إدارة غرب و الجمرك - إدارة العجمي - إدارة العامرية - إدارة برج العرب) وإدارة الرقابة بالمديرية بحملات تموينية على مدار اليوم على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، وتحرير عدد 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، وتحرير 5 محاضرعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

كما تم تحريرعدد 9 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم وجود شهادات صحية، وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر ومصادرة عدد 60 علبة، ولا تزال المتابعات مستمرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز البلدية والأسواق.