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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عرض مسرحية "عامل قلق" على مسرح البالون.. الليلة

عرض مسرحية عامل قلق
عرض مسرحية "عامل قلق"

يقام في الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، العرض المسرحي عامل قلق، للنجم سامح حسين، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، وتتراوح أسعار التذاكر بين ( ٧٥ / ١٠٠ / ١٥٠ / ٢٠٠).

سامح حسين يروج لمسرحية عامل قلق

وكان روج الفنان سامح حسين، لمسرحيته الجديدة "عامل قلق"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب سامح حسين، عبر صفحته قائلا: "الحمد لله أكبر حضور للجمهور وأعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ مسرح الدولة.. 
المسرحية الكوميدية الاستعراضية عامل قلق
يوميًا على مسرح البالون  بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة والنصف.. أسعار التذاكر ( ٧٥ / ١٠٠ / ١٥٠ / ٢٠٠ )".

افتتاح مسرحية عامل قلق


وافتتح الفنان سامح حسين، عرض مسرحيته الجديدة "عامل قلق" الإثنين الماضي، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة الثامنة والنصف، وشهدت حضور جماهيري كبير.

أبطال مسرحية عامل قلق


المسرحية، بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.

آخر أعمال سامح حسين المسرحية 

آخر أعماله مسرحية المتفائل، وتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.

موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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