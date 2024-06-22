محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم ، سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2024/2023، عقب استئنافها اليوم السبت بالمواد الأساسية ، والتي كانت قد بدأت في الـ 12 من يونية الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع “التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء”.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمون للامتحان 19 ألف و166 طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر، على صول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ، حيث يؤدى اليوم الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية عام لكافة الشُعب والأقسام "

وأشار وكيل التعليم، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والسماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الــساعة 8.15؛ لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم بكل دقة والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية والتأكيد على الملاحظين على مراجعة البيانات التي يدونها الطالب

كما تم التشديد على حظر دخول الطلاب للجان بأية أجهزة إلكترونية وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش وتطبيق القانون والقرارات الوزارية بحزم، مع استمرار توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز