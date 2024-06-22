صحة الأقصر: استقبال 1073 مواطن في قوافل وعيادات المبادرات الصحة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، عن إجمالي عدد المترددين على قوافل وعيادات المبادرات الصحية خلال أيام عيد الأضحى، والتي بلغت 1073 مواطن، وتنفيذاً لخطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتقديم خدمات المبادرات الصحية 100 مليون صحة.

وفى هذا الصدد استعرض الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنجاز العيادات المتنقلة وعيادة القوافل العلاجية التي قدمت خدمات مبادرة 100 مليون صحة (الاعتلال الكلوي - الأمراض السارية)، وقياس الضغط والسكر للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك في الفترة من 15 يونيو حتى 20 يونيو 2024 بالإدارات التالية:- (إدارة الأقصر حيث تواجدت العيادات المتنقلة بشرق السكة الحديد وشارع المحطة).

وتواجدت عيادة القوافل العلاجية شارع كورنيش النيل أمام نادي التجديف، أما بإدارة أرمنت تواجدت عيادة متنقلة بشارع سيتي ماكس، وتواجدت العيادات المتنقلة بإدارة إسنا في نجع أبو حميد، والشيخ عبد الوهاب بقرية النجوع، ونادى السلام ومحطة إسنا والجزيرة سيتى والكلابية ونادى المسايا، وكورنيش النيل والحديقة الدولية، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين 1073 مواطن تلقوا الخدمة في جميع مراكز المحافظة.

وأعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن تفعيل مكتبين للصحة بمركزي إسنا وأرمنت للعمل طوال 24 لخدمة المواطنين، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة بالأقصر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية، وتيسيراً على المواطنين بمركزى أرمنت وإسنا وتنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على أنه تم تفعيل مكتب صحه بمركز إسنا، ومكتب صحة آخر بمركز أرمنت، كلا منهما يعمل على مدار 24 ساعة لتكون مكاتب الصحة المختارة بالمحافظة، والتي تعمل علي مدار اليوم هي مكتب صحة ثان ( شارع الخليج متفرع من شارع التليفزيون بجوار مديرية الشئون الصحية )، ويقدم خدمات لإدارة البندر ، الطود ، الزينية ،البياضية ، القرنة.

تفعيل مكتب صحة أرمنت

وبعد القرار الأخير تم تفعيل مكتب صحة أرمنت ( الجديد ) بارمنت الوابورات بشارع الشهيد عبدالرحمن بجوار بريد ارمنت ويقدم خدمات لإدارة أرمنت، ومكتب صحة إسنا بمقر مستشفى الرمد سابقا أمام معهد فنى صحى اسنا ويقدم خدمات لإدارة إسنا.