سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت.. واصل سعر الدولار الأمريكي خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية والسوق السوداء، استقراره، وسجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف العربي الدولي AIB: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك والسوق السوداء، كخدمة حصرية تقدمها الوفد بصورة منتظمة للوقوف على آخر وأهم الأخبار الاقتصادية والسعرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

الدولار الامريكي

سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم السبت:

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية منذ إجازة عيد الأضحى، مما يبعث بعض الهدوء في الأسواق الرسمية، بينما في السوق السوداء، شهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجل 48.57 جنيه، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العملة الأمريكية خارج النطاق الرسمي.

يعد سعر الدولار من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، ومع قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، يترقب الكثيرون تأثير ذلك على الأسعار في الأيام القادمة، عبر موقعنا NNi مصر ينشر لكم آخر وأحدث أسعار الدولار بمتابعة يومية لضمان اطلاعكم على أحدث التطورات.

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك:

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي الكويتي: نحو 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي: نحو 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك SAIB: نحو 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في المصرف العربي الدولي AIB: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي AIB: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في كريدي أجريكول: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك CIB: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري: نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك HSBC: نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك العقاري المصري العربي: نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد: نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري: نحو 47.6391 جنيه للشراء، و47.7791 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني NBK: نحو 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء: