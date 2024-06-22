إصابة 15 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بقنا

شهدت محافظة قنا، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين قفط، ما أدي إلى إصابة 15 شخصًا، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الحادث جاءت عندما تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين مدخل قرية الشيخية وكمين قفط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 15 شخصًا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين مدخل قرية الشيخية وكمين قفط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.