مقال طه حسين يضع طلاب الثانوية العامة بدمياط في حيرة

أدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط، امتحان مادة اللغة العربية، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط حسب آراء طلاب دمياط.

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط حول سهولة النحو، بينما أكدوا على أن البلاغة والنصوص كانت أسهل نسبياً، بشكل عام مادة اللغة العربية رسمت البسمة على وجوه الطلاب في أول أيام الامتحانات.

أجمعت آراء طلاب الثانوية العامة بدمياط على أن سؤال المقال الخاص بالدكتور طه حسين كان مغايرا، مؤكدين أن السؤال لم يكن مباشراً أو كما وصفه البعض جاء بصيغة غير مفهومة.

استخراج حواس طه حسين سؤال تحليلي استغرق بعض الوقت من طلاب دمياط من أجل إتمام الإجابة عنه.

ويؤدى 13601 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بدمياط داخل 41 لجنة تم تقسميها على 10 إدارات تعليمية داخل المحافظة، على جانب آخر تابع الدكتور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إجراءات دخول الطلاب اللي اللجان وكذلك استعدادات تلك اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة مع التأكد من توفير المبردات داخل كل لجنة للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة وتوفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء امتحاناتهم.