محافظ الإسكندرية: لاشكاوى من امتحانات اللغة العربية لطلاب الثانوية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لا شكاوى من طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة العربية والامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط.

جاء ذلك خلال جولاته التفقدية داخل عدد من لجان الثانوية العامة 2024؛ لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بالتزامن مع أداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه لم يتل أي شكاوى من طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة العربية، وذلك خلال مروره على عددا من اللجان على مستوى المحافظة.

وتابع امتحان اللغة العربية امتحان جيد ومافيش مشاكل أو صعوبات بلغني بيها الطلاب.. وأنا حبيت اسأل أبنائنا عن أي مشاكل أو معوقات ليهم سواء داخل اللجان أو خارجها.. ولكن الحمد لله الأمور كلها بخير ونتمنى ليهم المزيد من النجاح.

ووجه اللواء محمد الشريف، رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان مادة اللغة العربية اليوم، مضيفًا: أهم سؤال كنت بسأله للطلاب انهاردة هو أخبار الامتحان إيه.. ومافيش أي حد من أبنائنا أشار إلى أي صعوبة في الامتحان.

وأشار إلى وجود 140 لجنة امتحانية للثانوية العامة على مستوى محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه لا يوجد أي إشغالات أمام أي مدرسة أو معوقات تقف أمام الطلاب خلال أداء الامتحانات.

كانت قد انتظمت لجان طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الاسكندرية لبدء امتحان مادة اللغة العربية من امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، حيث يؤدى 54 ألفًا و502 طالبًا بالإسكندرية امتحان اللغة العربية ب140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

كان قد توافد طلاب الثانوية العامة ،اليوم السبت، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة العربية وتكون وقت الإجابة لمادة اللغة العربية بداية من الساعة 9 صباحا ولمدة 3 ساعات .

من جانبة قال الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54 ألفا و502 طالب منهم 17 ألفا و455 طالبا بالشعبة الأدبية، و24 ألفا و280 طالبا لشعبة العلوم، و105 آلاف و65 طالبا لشعبة الرياضيات وألفين و202 طالب للدولي.

ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف الجهود كافة التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.