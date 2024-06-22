أسعار الفاكهة بمستهل تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم السبت.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في الأسواق المحلية، استقرارًا، مع آخر أيام الاجازة المقررة لعيد الأضحى المبارك، وجاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 28.33 جنيه للمستهلك، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المحلية

سعر الموز

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي بحوالي 23.33 جنيه بالأسواق.

سعر التفاح

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 28.33 جنيه للمستهلك.

سعر الخوخ

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 20 جنيها بالأسواق.

سعر البرقوق

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق بـ36.67 جنيه للمستهلك.

سعر البلح

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة بحوالي 35 جنيها بالأسواق.

سعر التفاح الجولدن

جاء متوسط سعر كيلو التفاح الجولدن بحوالي 70 جنيهًا للمستهلك.

سعر العنب

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 38.33 جنيه بالأسواق.

سعر الكنتالوب

وصل متوسط سعر كيلو الكنتالوب بحوالي 15.83 جنيه للمستهلك.

سعر المانجو

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي بنحو 49 جنيه بالأسواق.

أسعار الخضروات اليوم السبت 22 يونيو 2024 بسوق العبور

سعر الطماطم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 5.83 جنيه بالأسواق.

سعر البطاطس

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 17.5 جنيه بالأسواق.

سعر الليمون

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي بحوالي 26.67 جنيه للمستهلك.

سعر البامية

وصل متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 36.67 جنيه بالأسواق

سعر الملوخية

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 8.83 جنيه للمستهلك.

سعر الكوسة

جاء متوسط سعر كيلو الكوسة بحوالي 14 جنيها بالأسواق.

سعر الفلفل

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي بحوالي 15 جنيه للمستهلك

سعر البصل

وصل متوسط سعر كيلو البصل بحوالي 8.5 جنيه بالأسواق.