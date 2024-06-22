السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

شون وصوامع المنيا تستقبل 411 ألف طن من محصول القمح

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى الآن 411 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 محصول القمح لموسم حصاد 2024

وشدد  اللواء أسامة القاضي، على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد ، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وجه المحافظ مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام  ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضى، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

 المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

 وتابع   أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد ، للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .

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