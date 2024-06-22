السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

امتحان طويل.. تباين ردود الفعل بين طلاب الثانوية العامة بالأقصر حول اللغة العربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تباينت ردود فعل الطلبة والطالبات بالثانوية العامة بمحافظة الأقصر، حول مستوى امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت، والتي تمثل أول امتحان للمواد المضافة للمجموع بالثانوية العامة.

أوضح طلاب، أن امتحان اللغة العربية جاء في متناول الطالب المتوسط، بينما اشتمل على بعض النقاط تحتاج للتفكير والوقت، لاسيما جزء القطعة والتي لم يكن الوقت متكافيء مع طول الأسئلة.

فيما قال آخرون، إن الامتحان كان طويلًا وبحاجة لوقت زيادة حتى يمكننا حل كافة الأسئلة، ورغم كون أغلب الأسئلة سهلة إلا أن الامتحان في مجمله كان بحاجة لمتسع من الوقت.

ورغم ارتياح البعض بعد انتهاء أول مادة، وارتسام البهجة على وجوههم، إلا أن البعض الآخر كسا الحزن  وجوههم وأولياء أمورهم؛ الذين تمنوا أن يتم مراعاة قصر وقت المادة في توزيع الدرجات.
 ويشار إلى أن  عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الأقصر يبلغ 6912 طالبا وطالبة، بينهم 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم ، و389 شعبة علمي رياضة، و1369 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي.

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