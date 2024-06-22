 محافظ الفيوم يتابع امتحانات الثانوية العامة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من مقار اللجان بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و حسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

تحقيق الانضباط فى الشارع

اطمأن المحافظ، على أعمال التأمين والتواجد الشرطي خارج لجان الامتحانات، لتحقيق الانضباط بالشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن على أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الامتحانات، وتمهيد الطرق المؤدية إلى لجان الامتحانات ووصول مياه الشرب النظيفة إلى جميع اللجان، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، لسرعة فرش طبقة من السن بالطريق المؤدي إلى مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام الثانوية بإطسا، وتمهيد الطريق، تيسيراً على الطلاب في الوصول إلى اللجنة.

وأكد محافظ الفيوم، أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بمختلف اللجان، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ وحل جميع المشكلات التي قد تواجه القائمين على امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

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