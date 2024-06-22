أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «وكيل إدارة حلايب» طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م وبطاقة الوصف الوظيفي،

اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 22/ 6/ 2024م ولمدة عشرة أيام.

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب - أو مؤهل عالى مناسب + تأهيل تربوي.

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة( معلم أول أ ) على الأقل بأقدمية عامين.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على رأس العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي) معتمد ومختوم.

مع العلم بأنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، ويتم تجميع الطلبات وترسل الملفات إلى الإدارة التعليمية لمراجعتها، وترسل مع مندوب الإدارة لإدارة التنسيق بالمنطقة.

واستأنفت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان اليوم فى مادة الفيزياء.

وتفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، لجنة بنين الغردقة، للاطمئنان على انتظام اللجان وانضباطها وعدم وجود أى شكوى.

وأكد رئيس المنطقة، أن الهدوء والانضباط يسود، وقد اطمئن فضيلته على وصول الأسئلة في وقتها المحدد؛ ومدى تأمينها، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدا فضيلته أن الامتحانات تسير بهدوء بلا سلبيات، مضيفا أن غرفة عمليات الامتحانات على تواصل مستمر بجميع اللجان للوقوف على أى مشكلة وحلها بشكل فوري، حتى تمر الامتحانات بسلام ويسر.