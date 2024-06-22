عرض مسلسل "حرب نفسية" للراحل مصطفى درويش الأربعاء المقبل.. تفاصيل

بعد تأجيل عامين، ينطلق يوم الأربعاء المقبل مسلسل "حرب نفسية" لـ أروي جودة والراحل مصطفى درويش، حيث سجل العمل آخر ظهور للراحل الذي تصدر البوستر الدعائي للمسلسل.

ومن المقرر عرض مسلسل "حرب نفسية" على أحدي المنصات الرقمية، وهو مكون من 15 حلقة.

وكان قد انتهي الفنان الراحل مصطفى درويش من تصويره قبل عام كامل من وفاته فى مايو من عام 2023.

دور مصطفى درويش في مسلسل حرب نفسية

يلعب مصطفى درويش فى العمل دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، خلال شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة.

مصطفى درويش

فريق عمل مسلسل حرب نفسية

مسلسل "حرب نفسية" يشارك في بطولته كلًا من: أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

أحداث مسلسل حرب نفسية

تدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

مصطفى درويش

ظهور مصطفى درويش في فيلم 5 جولات

كان قد ظهر الفنان مصطفى درويش بعد وفاته في فيلمين، الأول هو "5 جولات" بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف وعرض في أغسطس الماضى.

مصطفى درويش

ظهور مصطفى درويش في فيلم شماريخ

الفيلم الثاني "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، سالى حماد وتأليف وإخراج عمرو سلامة وعرض في ديسمبر العام الماضى.