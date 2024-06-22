تونس وإيطاليا تبحثان آفاق التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة

بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، علاقات التعاون الثنائي وبرامج الشراكة التي تربط البلدين في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية ـ في بيان اليوم السبت أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية الإيطالي لتهنئة نظيره التونسي بمناسبة تعيينه مؤخرا وزيرا للداخلية.

وأكد الوزيران على الإرادة الصادقة والعزم الراسخ من أجل توطيد العلاقات والارتقاء بها إلى أرقى المستويات؛ بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان جهود دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير الشرعية والحد من هذه الظاهرة، وإمكانية التعاون بين البلدين والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص للتشجيع على العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين على تونس إلى بلدانهم الأصلية.

تونس.. سقوط مروحية عسكرية خلال مناورة هبوط يودى بحياة شخص

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، امس الجمعة، سقوط مروحية عسكرية إثر تعرضها إلى حادث خلال مهمة طيران مبرمجة اليوم، وذلك في أثناء مناورة الهبوط في القاعدة الجوية في محافظة قفصة جنوبي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الطواقم الطبية توجهت فورا إلى مكان الحادث، حيث أجلت طاقم المروحية المكون من طيارين إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان في قفصة جنوبي البلاد، حيث أعلن الطاقم الطبي في وقت لاحق عن وفاة أحدهما، حسب "سبوتنيك".

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على جثة ثالثة من ضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية بنزرت.

ونقل موقع "تونس كوب"، قبل نحو عام، عن الوزارة، قولها إنه "في إطار مواصلة أعمال البحث التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني على إثر سقوط طائرة مروحية بعرض البحر يوم الأربعاء 7 يونيو ، تم صباح اليوم انتشال جثة ثالثة، ولا تزال أعمال البحث متواصلة".

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، في يونيو 2023، العثور على حطام المروحية العسكرية كانت قد فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط قد سقطت في عرض البحر".

وقالت الوزارة إنها "سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".