محافظ الشرقية يتفقد شوارع بلبيس لمتابعة أعمال النظافة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 متر طولي وبتكلفة 100 مليون جنيه والمقامة تحت اشراف وزارة الموارد المائية والري والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

واطمأن المحافظ، على حجم الأعمال بالمشروع وتمت الإشارة إلى أنه تم نقل جميع المرافق من كهرباء ومياه وخط طرد وكابلات تراسل دولي بالتنسيق بين رئاسة المركز والجهات المعنية وذلك لتهيئة الأجواء أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ، كما تم الانتهاء من إقامة الخوازيق الساندة وجاري الانتهاء من إقامة الخوازيق العاملة الأساسية وسط المجرى المائى..

وقرر محافظ الشرقية، عقد اجتماع غداً بمكتبه بالديوان العام بحضور ممثل جهة الولاية (الري) والشركة المنفذة للوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد بعد أن تم إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال.

وشدد المحافظ، على الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة وتسريع وتيره العمل مع الالتزام وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المحددة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة ولخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد موقف ميت جابر لمتابعة سير انتظام حركة السيارات بالموقف وتوفير سبل الراحة للمسافرين والسائقين وكذلك تفقد اعمال التجميل الجارية بميدان المحطة والتي تشمل إقامة حديقة ومسطحات خضراء لتمثل متنفساً لأبناء المدينة ومتنزها لقضاء اوقات فراغهم.

وحرص المحافظ على تفقد الحالة العامة لطريق بلبيس / الزقازيق ليصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بغلق الفتحات غير الشرعية والعشوائية والتي تسمح للسيارات بالمرور والسير عكس الاتجاه تجنبا لوقوع حوادث وتعطيل حركة الطريق وحفاظا على أرواح المواطنين.