السبت 22 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير غداً 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

استمرارا للجسر الجوى الذى بدأته مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة ، تسير الشركة غداً الأحد الموافق 23 يونيو .

24 رحلة جوية بواقع9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 

2 رحلة بخط سير جدة - باماكو 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة 11 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة.....وذلك لنقل حجاج  بعثة وزارة الداخلية وتضامن القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة و قرعة الجيزة والاسكندرية و قنا وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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