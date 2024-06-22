مصر للطيران تسير غداً 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

استمرارا للجسر الجوى الذى بدأته مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة ، تسير الشركة غداً الأحد الموافق 23 يونيو .

24 رحلة جوية بواقع9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري

2 رحلة بخط سير جدة - باماكو 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة 11 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة.....وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة و قرعة الجيزة والاسكندرية و قنا وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.