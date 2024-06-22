قصف مدفعي على حي الزيتون في غزة (شاهد)

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، سقوط شهيدين بقصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وإطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا.

إطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا:

تم إطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا في غلاف غزة، ولا تقارير عن أضرار أو ضحايا، كما أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

هزيمة الذراع العسكرية لحماس:

تستعد إسرائيل للإعلان قريبًا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس، بعد انتهاء معركة رفح الفلسطينية، وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيامًا للنازحين بمنطقة المواصي، غربي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة، إلى 25 شهيدًا و50 مصابًا.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحًا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "أعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.

