"يدوم الفرح".. حياة كريمة بالاسماعيلية توزع أجهزة لـ 10 عرائس

كشف الدكتور محمد جمال، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، عن إقامة حفل توزيع أجهزة لـ 10 عرائس من أبناء المحافظة، مساء اليوم السبت، تحت شعار “يدوم الفرح”، لتأهيل وتجهيز الفتات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة.

منسق حياة كريمة بالاسماعيلية

وأضاف محمد جمال، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، أن الحفل في الرابعة عصر اليوم السبت، بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور العرائس وأسرهن لنشر الفرحة.

وأشار محمد جمال إلى تكريم الزميل محمد مصباح، مراسل التليفزيون المصري والمنسق الإعلامي لحياة كريمة بالإسماعيلية، والذي وافته المنية قبل أيام إثر تعرضه لوعكة صحية وإجراء عملية جراحية دقيقة في مجمع الإسماعيلية الطبي.



