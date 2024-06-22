السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"يدوم الفرح".. حياة كريمة بالاسماعيلية توزع أجهزة لـ 10 عرائس

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كشف الدكتور محمد جمال، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، عن إقامة حفل توزيع أجهزة  لـ 10 عرائس من أبناء المحافظة، مساء اليوم السبت، تحت شعار “يدوم الفرح”، لتأهيل وتجهيز الفتات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة.

منسق حياة كريمة بالاسماعيلية

وأضاف محمد جمال، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، أن الحفل في الرابعة عصر اليوم السبت، بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور العرائس وأسرهن لنشر الفرحة.

وأشار محمد جمال إلى تكريم الزميل محمد مصباح، مراسل التليفزيون المصري والمنسق الإعلامي لحياة كريمة بالإسماعيلية، والذي وافته المنية قبل أيام إثر تعرضه لوعكة صحية وإجراء عملية جراحية دقيقة في مجمع الإسماعيلية الطبي.


 

مواد متعلقة

لرفع روحهم المعنوية.. مدرسي الثانوية العامة يتوافدون أمام اللجان لدعم وتشجيع الطلاب

رفع كافة الاشغالات من حول أسوار المدارس بطوخ

تعليم القليوبية تتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال صيانة وتطوير كوبرى الهويس ببيلا

محافظة الجيزة ترفع 60 ألف طن مخلفات وقمامة

محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة

خطبة الجمعة في بني سويف "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"

محافظ بني سويف يتابع جهود اللجنة التنسيقية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
الجريدة الورقية