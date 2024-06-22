السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البنوك تفتح أبوابها أمام العملاء غدًا.. اعرف المواعيد

البنوك
البنوك

تستأنف البنوك عملها بداية من غدِ الأحد بعد إجازة عيد الأضحى التي امتدت 9 أيام متتالية لتفتح أبواب فروعها للجمهور في المواعيد الرسمية من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 مساء.

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 إجازة عيد الأضحى

يذكر أنه كانت البنوك أغلقت أبوابها 9 أيام متتالية بمناسبة إجازة عيد الأضحى بداية من يوم الأحد الماضي التي سبقها يومي العطلة الأسبوعية الرسمية الجمعة والسبت، على أن تستأنف العمل غدا الأحد، وفق تعليمات البنك المركزي.

ويشمل القطاع المصرفي المصري عدد 37 بنكا خاضعا تحت رقابة البنك المركزي بعدد يتجاوز 5 آلاف فرع بجانب بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وفق قانون نشأته

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