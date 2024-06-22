كنيسة القديسين بسوهاج تستضيف "صلاة السجدة" بمناسبة عيد العنصرة

تستضيف كنيسة القديسين مارمرقس والبابا أثناسيوس الرسول التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا الأحد، فعاليات "صلاة السجدة" بمناسبة احتفالية عيد العنصرة وذكرى حلول الروح القدس، ذك بدءًا من الساعة السادسة مساءً .

يستمر اللقاء لمدة ساعتين متواصلتين، يشهد فيها الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة بعض الطقوس مثل رشم المصلين بعلامة الصليب ومباركة المياه في إشارة رمزية لتطهير النفس ، وهو ناقوس لرفاع صوم الرسل الأوائل المقرر أن يبدأ الإثنين المقبلل حتى 12 يوليو المقبل.

تحتفل الكنيسة اليوم بذكرى تكريس أول كنيسة باسم مارمينا العجايبى و استلام جسد مارمرقس، والاستعداد للاحتفال بعيد العنصرة ذكرى حلول الروح القدس على السيدة مريم والرسل الأوائل.

ويعرف هذا العيد بعدة اسماء ومنها "عيدالخمسين" وفي العهد الجديد "عيد العنصرة" وهى كلمة عبرية ، وكثيرًا ما يشتهر بـ "عيد البنديكستى" كلمة مشتقة من اللغة اليونانية وتعني الخمسين، كما عرف أيضًا بـ"شافوت" كلمة يهودية تعني عيد الحصاد في ذكرى ختم العهد القديم، وهناك لقب عيد الأسابيع في إشارة إلى الأسابيع السبعة منذ عيد الفصح.

يرجع هذا العيد إلى ذكرى حلول الروح القدس على الرسل المجتمعين في "علية صهيون" وهى منطقة مرتفعة عن الأرض وغرفة يؤكل فيها ويعتبر هذا العيد هو الثاني فى الكنيسة بعد عيد القيامة ومنذ عصور المسيحية المبكرة أُطلقت كلمة بنديكستى أو زمن العنصرة ليس على يوم العيد نفسه فحسب بل وأيضاً على طيلة الأسبوع الذى يليه.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع نهاية فترة الخمسين المقدسة المنحصرة بين عيدي الفصح والعنصرة ويتكون الخمسين من ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، المقرر اقامته غدًا الأحد وتعتبرها الكنيسة فرحة القيامة ممتدة التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط وتتمتع بطقوس خاصة يغلب عليه الطابع الفرايحي.

آخرمناسبات الأقباط الأرثوذكس

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس بعيد الصعود الإلهي التي تعد ناقوسَا لتغيرتوجهه دورة القيامة داخل الهيكل، وجاءت هذه الفعالياة بعدما شهد الأقباط احتفال السبت الموافق 24 بشنس حسب التقويم القبطي، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر هروبًا من بطش هيرودس الملك، والذي يتفرد به الاقباط من تراث وتاريخ عريق