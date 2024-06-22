40661 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، جاهزية محيط المدارس من حيث النظافة ورفع الاشغالات في 12 مركز ومدينة لاستقبال الامتحانات بالتزامن مع استئناف العملية الأمتحانية من جديد عقب اجازة عيد الاضحى المبارك ، وذلك عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بـ 12 مركز وحي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة الغربية.

وأشار محافظ الغربة، إلى متابعته سير عملية الامتحانات يوميًا لتلافي أي معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستكمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

الجدير بالذكر أن يؤدى 40661 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في المواد الأساسية، والتي تبدأ اليوم باللغة العربية، داخل 113 لجنة على مستوى المحافظة، داخل الـ8 مدن والـ4 أحياء، تم تجهيزها وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.