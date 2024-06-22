فرق طبية للتعامل مع الإجهاد الحراري بلجان الثانوية العامة في الوادي الجديد

أكد الدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتواجد فرق طبية مدربة على التعامل مع الإجهاد الحراري والحالات الطارئة داخل اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات.

ولفت وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، إلى أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة في مراكز الوادي الجديد، حيث تم تخصيص سيارة إسعاف في محيط كل لجنة وبها منقذ؛ لتأمين الطلاب طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والتدخل السريع ونقل أي حالة طارئة إلى أقرب مستشفى عام إذا لزم الأمر.

ويؤدي طلاب الوادي الجديد الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طلاب منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، بإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

تطبيق أقصى درجات السلامة للطلاب

وأكد عبد العزيز على تطبيق أقصى درجات السلامة للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.