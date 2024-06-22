موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، أكثر ما يبحث عنه أصحاب المعاشات مع بدايات كل شهر، حيث يترقبون موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 والتي من المقرر صرفها خلال الأيام القادمة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024



من المقرر صرف معاشات شهر يوليو 2024 بداية من 1 الشهر القادم، بحسب ما جاء عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، يتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول لكل شهر.

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستفسار عن كافة ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

يمكن صرف معاشات شهر يوليو 2024 وفقًا لما جاء عن التأمينات الاجتماعية من خلال:



- منافذ البريد المصري المتوفرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- فروع البنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

- المحافظ الإلكترونية المتوفرة عبر الهاتف المحمول.