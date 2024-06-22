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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

صرف المعاشات
صرف المعاشات

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، أكثر ما يبحث عنه أصحاب المعاشات مع بدايات كل شهر، حيث يترقبون موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 والتي من المقرر صرفها خلال الأيام القادمة.

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موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024


من المقرر صرف معاشات شهر يوليو 2024 بداية من 1 الشهر القادم، بحسب ما جاء عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، يتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول لكل شهر.

 كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستفسار عن كافة ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

 

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

 

يمكن صرف معاشات شهر يوليو 2024 وفقًا لما جاء عن التأمينات الاجتماعية من خلال:


- منافذ البريد المصري المتوفرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- فروع البنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

- المحافظ الإلكترونية المتوفرة عبر الهاتف المحمول.

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