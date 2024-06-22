طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يؤدون امتحان مادة اللغة العربية

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لاداء أول امتحانات الترم الدراسي الثانى 2023/2024، إذ تنطلق أول الامتحانات بالمواد المضافة للمجموع، وهى مادة اللغة العربية بعد اجازة دامت 9 ايام.

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، اليوم السبت ، في أول المواد الأساسية بامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة العامة 2024، امتحان مادة اللغة العربية.

حيث يؤدي ٥6 ألف و٢٩٩طالب وطالبة، موزعين(٣٧٤٩٢ بالقسم العلمي شعبة العلوم، و٨٠٣٠ بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و١٠٤٤٩ بالشعبة الأدبية، و١٣١ دمج و٩ مكفوفين و٢ بالجنة الأورام و٦ بالجنة سجن جمصة و٣٢٣ طلاب التعليم الدولى امام ١٥٠ لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى ١٥٤ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وتنطلق لجنة امتحان مادة اللغة العربية. في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة 3ساعات ، لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا،

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، حددت جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه:

يوم السبت 13 يوليو 2024 :التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق