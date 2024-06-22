محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال صيانة وتطوير كوبرى الهويس ببيلا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والذي يربط بين مركز بيلا ومحافظتي كفر الشيخ والغربية، لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال .

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم كشط الطبقة السطحية للكوبري تمهيداً لبدء أعمال الصيانة بالطريق والكويري والفواصل الحديدية، وجارِ تركيب الأخشاب وتسريع وتيرة الأعمال فى أقرب وقت ممكن والجودة المطلوبة لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال صيانة وتطوير الكوبري، والذي يعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلي أن الكوبري يمثل نقطة هامة للمواطنين وذلك لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين .

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم تمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا - حاذق - أبوبدوي» بدلا من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلي محافظة كفر الشيخ، علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمه لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.



