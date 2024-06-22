رئيس جامعة العريش يوجه بسرعة إعلان نتائج الكليات

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير العمل بالإدارة المركزية لشئون التعليم الطلاب، وذلك للاطمئنان على سير عملية مراجعة وإعلان النتائج، مع تواجد كامل فريق العمل بالإدارة .

واستمع رئيس الجامعة لتقرير مفصل حول النتائج التى تم الإنتهاء منها واعتمادها حيث تم اعتماد الفرقة الأولى والثالثة والرابعة من كلية العلوم، والفرقة الاولى والثانية والثالثة تغذية علاجية، كما أوضح التقرير أنه تم مراجعة ما يقارب 96% من نتائج باقي الفرق على مستوى جميع الكليات، ومنتظر اعتمادها.

ووجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بسرعة إعلان النتائج، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية؛ لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيًا لجميع الطلاب على موقع الكلية.

وأثنى رئيس الجامعة، على الأداء المتميز للنواب وعمداء ووكلاء الكليات في انضباط الامتحانات وسرعة الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لإعلان باقي النتائج قريبًا، وذلك بعد انتهاء أعمال المراجعة، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالإدارة المركزية لشئون التعليم الطلاب على مجهودهم المميز في مراجعة النتائج واعتمادها.