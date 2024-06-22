الأنبا غبريال يترأس ذكرى القمص هارون عبده ببني سويف.. شاهد

ترأس الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، القداس الإلهي بمناسبة الذكرى الأربعين للراحل القمص هارون عبده، كاهن كنيسة القديس أنطونيوس والأنبا بولا بني عطية الذي ترك خلفه إرث خدمي لأنباء الإيبارشية إمتدد لأعوام حتى آخر لحظة في حياته.

تخلل القداس إقامة الطقوس الأرثوذكسية لصلوات الآباء الكهنة وفق التقليد المتعارف عليه، ذلك بمشاركة مجمع كهنة إيبارشية بني سويف.

يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع نهاية فترة الخمسين المقدسة المنحصرة بين عيدي الفصح والعنصرة المقرر اقامته غدًا الأحد وتعتبرها الكنيسة فرحة القيامة ممتدة التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط وتتمتع بطقوس خاصة يغلب عليه الطابع الفرايحي.

تستعد الكنيسة لاحتفال بعيد العنصرة والمعروف بـ"حلول اللروح القدس"، غدًا الأحد بمختلف الإيبارشيات وتقيم طقس صلاة السجدة، في هذه الذكرى التي تعيد لحظات الحلول على السيدة العذراء والرسل الأوائل.

شهدت الكنيسة طوال هذه المدة طقس "دورة القيامة" داخل الهيكل بعد اليوم 39 من المدة، كما يغلب عليها الطابع " الفريحي" ومن المعروف أن هذه الأيام هى مدة فرح لا يوجد بها صوم ولا مطانيات خلال هذه الأيام، ثم تقوم الكنيسة بطقس دورة القيامة داخل الهيكل فقط، ومن المقرر مشاركة الأباء الكهنة وأحبار الكنيسة وبحضور عدد من المصلين وأبناء الكنيسة.

تتكون الخمسين من ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، وأما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيد.

آخرمناسبات الأقباط الأرثوذكس

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس بعيد الصعود الإلهي التي تعد ناقوسَا لبدء دورة القيامة داخل الهيكل، وجاءت هذه الفعالياة بعدما شهد الأقباط احتفال السبت الموافق 24 بشنس حسب التقويم القبطي، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر هروبًا من بطش هيرودس الملك، والذي يتفرد به الاقباط من تراث وتاريخ عريق.