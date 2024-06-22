توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة إلى لجان البحيرة

بدأ توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، إلي مقار اللجان، صباح اليوم السبت، تمهيدًا لأداء إمتحان مادة اللغة العربية، عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحي المبارك .

ويؤدي 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) الإمتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

و تم إخلاء الشوارع المحيطة بالمدارس، ومنع تواجد أولياء الأمور، بالإضافة إلي منع مرور السيارات وتحويلها إلي مسارات أخرى؛ لضمان توفير الهدوء للطلاب أثناء الإمتحان.

وتم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.