أضرار نقص الماء على الجسم.. تعرف عليها

يعتبر الماء من العناصر الأساسية في الجسم، بل إنه يشكل أغلب وزن الجسم، حيث يساعده على القيام بالوظائف اليومية المطلوبة منه، بل ويكون مهم لصحة الدماغ أيضا.



أضرار نقص الماء في الجسم

الصداع والشعور بالتعب، بل وقد يمتد الأمر ليصل إلى تأثير نقص المياه على المخ فتحدث تغيرات الحالة المزاجية والعقلية والذاكرة

قد تظهر مضاعفات أخرى مضرة للجسم نتيجة قلة شرب الماء وحدوث الجفاف.

قد يتعرض الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الرياضية العنيفة أو الأنشطة المجهدة عموما التي تسبب التعرق الشديد إلى حدوث الإصابة الحرارية والتي تكون ما بين تشنجات حرارية خفيفة، أو تصل إلى ضربة الشمس الخطيرة

يسبب عدم توازن الالكتروليتات في الجسم والتي تقوم بنقل الإشارات الكهربائية بين الخلايا، حدوث النوبات سواء بفقدان الوعي أو ظهور تقلصات عضلية غير إرادية.

من المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث أيضا، ما يعرف بصدمة نقص حجم الدم بسبب الجفاف، وينتج عن ذلك انخفاض الضغط والأكسجين في الجسم.