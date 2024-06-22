فوائد ماء الورد للبشرة والشعر

ماء الورد هو مادة سائلة مستخلصة من الورد، وهو بقايا إنتاج الزيوت العطرية للورد، حيث يستخدم هذا الماء في إضافة نكهة لبعض الأطعمة ويضاف أحياناً للمواد التجميلية، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن فوائد ماء الورد كثيرة ومتعددة، وقد يكون من أفضل المكونات الطبيعية على الإطلاق.



إن هناك تقليدا طويلا من استخدام ماء الورد في الأغراض الطبية، ولا تقتصر استخداماته على ذلك، بل أن ماء الورد يدخل في عمل الكثير من الحلويات ويضيف لها نكهة محببة، كما يتم عمل شراب الورد المنعش أيضاً.

فوائد ماء الورد

يقلل من احمرار البشرة يتم استخدام ماء الورد كمنتج جمالي على مدار آلاف السنين.

تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على تقليل حب الشباب، وتساعد خصائصه المضادة للالتهابات على تقليل احمرار الجلد وتورمه

يساعد على تهدئة تهيج الجلد واحدة من أعظم فوائد مـاء الورد للبشرة أن له خصائص قوية مضادة للالتهابات، هذه الخصائص يمكن أن تعالج أمراض والتهابات الجلد المتعددة، سواء كان داخلية أو خارجية، وقد يساعد أيضاً على تهدئة آثار الإكزيما أو الوردية

ماء الورد يساعد على مكافحة آثار الشيخوخة التي تظهر على الجلد، ولهذا السبب فإنه يوجد في العديد من منتجات التجميل المقاومة لـ التجاعيد، لذلك فبالإضافة إلى فوائده في تخفيف تهيج الجلد، يساعد ماء الورد أيضاً على مكافحة علامات الشيخوخة على البشرة

علاج التهابات فروة الرأس يتم عمل أقنعة أو وصفات باستخدام ماء الورد لعلاج التهابات فروة الرأس، يمكن أن تكون هذه الالتهابات ناتجة من قشرة الرأس، ولأن ماء الورد له العديد من الخصائص المهدئة والمضادة للبكتيريا، إذاً فقد يساعد على تخفيف الالتهابات وعلاج الحكة

ترطيب الشعر يحتوي زيت الورد على خصائص مرطبة هامة جداً، لذلك يمكن خلطه بالماء وتدليك الشعر وفروة الرأس به، يكون ذلك مفيداً جداً في حالات الشعر الجاف، حيث يساعد على ترطيبه وزيادة لمعانه أيضاً