يورو 2024.. بولندا تودع أمم أوروبا بعد أول جولتين رسميا
ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن منتخب بولندا ودع بطولة أمم أوروبا "اليورو 2024"، رسميا من الدور الأول بعد التعادل بين المنتخب الفرنسي ونظيره الهولندي .
ويتذيل المنتخب البولندي ترتيب المجموعة الرابعة من دون نقاط، بعد تعرضه للهزيمة في أول جولتين أمام هولندا (1-2) والنمسا (1-3).
وأصبح من المستحيل على رفاق روبرت ليفاندوفسكي التأهل للأدوار الإقصائية، حتى رفقة المنتخبات المصنفة ضمن أفضل ثوالث.
ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على فرنسا بفارق الأهداف، وبعدهما تأتي النمسا بفارق نقطة واحدة.
وحال نجح المنتخب البولندي في الفوز على هولندا بالجولة الختامية، سيصبح لديه 3 نقاط، مع توقف هولندا عند 4 نقاط.
أما حال فوز فرنسا على النمسا، ستبقى الأخيرة عند 3 نقاط في المركز الثالث، بأفضلية المواجهات المباشرة مع بولندا بعد الفوز عليها اليوم (3-1).
وفي حال فوز النمسا على فرنسا أو حتى تعادلهما، فإن بولندا ستبقى في المركز الرابع بغض النظر عن نتيجتها ضد هولندا.