وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى جهينة المركزي ليلاً

أجري الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية مفاجئة في الساعات الأولى من اليوم السبت لمستشفي جهينة المركزي رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني وذلك للإطمئنان إلي انتظام تقديم الخدمات و تواجد الأطقم الطبية والفنية بالنوبتجية.

ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة بإنضباط الفريق الطبي والتزامهم بأماكن عملهم و انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمستشفي.

حيث تفقد وكيل صحة سوهاج قسم الإستقبال والطؤاري و الاشعة العادية والمقطعية و المعمل وبنك الدم . موجهاً شكره وتقديره لمجهودات الفرق الطبي بالمستشفي في خدمة المرضي .

وتأتي تلك الجولات الميدانية ضمن إجراءات المتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة.