البطيخ يساعد على مكافحة السرطان والسكتة الدماغية

ونتيجة للدراسة ذكر علماء من الولايات المتحدة أن تناول البطيخ يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو السرطان ووفقا لهم، فإن هذا التأثير للبطيخ يرجع إلى وجود مواد خاصة فيه.

المعادن الموجودة في البطيخ لها تأثير إيجابي للغاية على صحة الإنسان، كما كتبت RIA FederalPress عن النتائج التي توصل إليها المتخصصون الأمريكيون وعلى وجه الخصوص، أظهرت التجارب السريرية التي أجراها العلماء أن الأدينوزين الموجود في البطيخ يعمل كمضاد للتخثر ويمنع حدوث أمراض القلب والدماغ المرتبطة بتكوين الخثرات في الأوعية الدموية والشرايين.

ويحتوي البطيخ أيضًا على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على التحكم في ضغط الدم ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز البطيخ بزيادة مستوى الكاروتينات، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان كما تحتوي ثمارها على فيتامين أ، الذي يسمى أيضًا “فيتامين الشباب”.

وأوضح الخبراء أنه يحمي سلامة الجلد والأغشية المخاطية وهو مهم للغاية للرؤية الطبيعية والمناعة القوية.

وحدد الأطباء أن "المواد التي يحتوي عليها البطيخ تعمل على تسريع عملية تجديد الجلد ومحاربة شيخوخة الجلد وتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه".

وأضافوا أن البطيخ مصدر قيم لحمض الفوليك - فيتامين ب9، الذي يتم تدميره بالكامل تقريبًا عند طهيه، بينما يتم استهلاك البطيخ في شكله الطبيعي حمض الفوليك ضروري للنساء أثناء الحمل وسن اليأس، وكذلك لكل من يرغب في تحسين الذاكرة والتخلص من الاكتئاب.

يساعد تناول البطيخ على البقاء في حالة جيدة، ويخفف من الأرق والتعب والتهيج وقال الأطباء إن هذه الخاصية التي تتمتع بها ثمارها يتم توفيرها من خلال إنزيم ديسموتاز فوق أكسيد الذي يمنع عملية تلف أنسجة الجسم.

ما لا تعرفه عن السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية.

وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة. ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور، وإذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.