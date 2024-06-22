عامل ونجل خاله بهشمان رأس شخص بسبب أولوية المرور بساقلتة

استقبل مستشفى ساقلتة المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه عامل آخر بالإشتراك مع نجل خاله بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق وجرى ضبط المتهمين والآداة المستخدمة وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ساقلتة من المستشفى المركزي بوصول "عماد . ن . ا . ا" 38 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "رشاد . ن . ا . ا" 35 سنة سائق – ومقيم بذات الناحية إتهم كل من :- "محمد . ع . ا . م" 26 سنة عامل ونجل خال الأول "أحمد . ج . ع . ط" 19 سنة طالب ومقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بعصا شوم كان بحوزة الأول نجم عنه إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق .





تم ضبط المتهمين والآداة المستخدمه [ عصا شوم ] بإرشاد الأول وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس طالب في التاسعة عشرة من عمره يقيم بقرية المجابرة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدته التي تبلغ من العمر 40 سنة تعدى عليها بعصا شوم وهشم رأسها عقب رفضها منحه نقود لشراء مخدر الشابو .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بتعدي شخص على والدته ووفاتها بناحية قرية المجابرة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "كريمة . ع . ع . ت" 40 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية مسجاة على ظهرها داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزلها المكون من ثلاثة طوابق ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح بالجبهة وجرح بفروة الرأس وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام

وبسؤال نجلة المتوفاة الطفلة "سومية . ا . ح . ا" 13 سنة طالبة ومقيمه بذات الناحية قيام شقيقها "أحمد ا ح ا" 19 سنة طالب يقيم بذات الناحية بالتعدي علي والدتهما المذكورة بالضرب بعصا شوم كانت بحوزته نجم عنه إصابتها التي أودت بحياتها بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي .





تم ضبط المتهم والآداه المستخدمه "عصا شوم" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني .