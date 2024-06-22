عبدالناصر زيدان: الزمالك قبل مباراة المصري خاض 4 مباريات في الدوري

انتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان بيان نادي الزمالك، والذي أصدره عقب مباراة المصري، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري.

وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، كيف يرفض الزمالك خوض مباريات في الدور الثاني، وهو لعب بالفعل خمس مباريات من الدور ذاته دون أي اعتراض.

وأكمل، أن رابطة الأندية واتحاد الكرة أجلت للزمالك 7 مباريات بعد صعوده لنهائي الكونفدرالية الإفريقية.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة .

وكان الزمالك قد أصدر بيانا أن مباراة فاركو ستكون الأخيرة وأنه لن يخوض أي مباراة دون انتهاء المنافسين من مباريات الدور الأول وتحديد جدول واضح للمباريات المؤجلة لجميع الفرق.