اليوم.. بدء اختبارات المقاولون الخارجية بمحافظات مصر
تبدأ اليوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024 لتبدأ بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017.
وتتضمن محافظتي :
محافظة المنيا- مركز مطاي
🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأحد الموافق 23 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب مركز شباب مطاي
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا
كابتن /طلعت بديني
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محافظة بني سويف - مدينة بني سويف
🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي الشبان المسلمين
🏟 ملعب التربية والتعليم
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
فرع بني سويف
الكابتن/ فتحي عطيه
وأكد نادي المقاولون العرب في بيانه أنه سيعلن لاحقاً عن مواعيد باقي المحافظات .