وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك للمرة الثانية اليوم الجمعة وفي أقل من 6 ساعات، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية وغير الطبية المختلفة بمستشفى الصدر، وقام بالتأكد من تنفيذ كافة تعليماته التي وجه بها أثناء زيارته للمستشفى في الفترة الصباحية، كما تأكد وكيل الوزارة من استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير اللازمة لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، كما قام بتفقد قسم الأشعة، وتم المرور على وحدة الأشعة المقطعية والأشعة العادية، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة، كما تم المرور على شبكة الغازات، والتأكد من عمل شبكة الأكسجين الاحتياطية، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وراجع الدكتور هشام مسعود، الملفات والسجلات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، وتأكد من إتباع معايير الجودة في تخزين الملفات الطبية، كما ناقش "مسعود" مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية وإدارة المستشفى والفرق الإشرافية بها، كافة الإجراءات المتخذة لضمان استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والمعايير اللازمة للاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تأكد من تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

جاء ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصةً في أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك بعد زيارة التفقدية اليوم والتي استهدفت مستشفى منيا القمح والسعديين.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية البالغ عددهم ٤٩٢ منفذ بالمحافظة، والتي عملت بكامل طاقتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 140ألف مواطن، تردد عليها خلال أيام العطلة، وذلك بالأقسام الطبية المختلفة.