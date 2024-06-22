مدرب فاركو: حاولنا تحقيق نتيجة إيجابية والأخطاء تسببت في تلقينا للأهداف

قال أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، انه كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خطاب في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "كنت أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على الموقع المتواجد فيه بمركز الجدول".

وتابع مدرب فاركو: "الأخطاء هي التي تحسم المباراة، ونحن ارتكبنا خطائين تسببوا في إهدار المباراة، لكني دائما أعذر اللاعبين لأنهم لم يقصدوا تلك الأخطاء".

وأضاف: "الفريق يعاني من حالة إجهاد بسبب السفر وتلاحم المبارايات خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل: "دائما نلعب على المكسب، من أجل حصد الثلاث نقاط في كل مباراة وأتمنى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

وأوضح: "لدينا غيابات كثيرة مثل الزمالك، جابر كامل وجيفرسون إينكادا وأحمد عوض مدافع الفريق موجها الشكر للاعبين الذين عوضوا زملائهم الغائبين،.

وأوضح: " نعمل دائما لما هو قادم، وننظر للأمام ونتعلم من أخطاءنا في المباريات الماضية من أجل تفادي تلك الأخطاء".