السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي براس سدر

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الجمعة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد كارتة ابوصويرة بـ 5 كيلو اتجاه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
 

 تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة ابوصويرة بـ 5 كيلو اتجاه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.


وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من:-
1 - ايمان اسامه محمد شبل - 10سنوات - المنوفية - اشتباه كسر بالحوض واشتباه مابعد الاحتجاج.
2 - محمد اشرف عبد السميع ابراهيم -٣٠ سنة - المنوفية - كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.
3 - لوليا محمد اشرف جويلي - 2 سنتين - المنوفية - كدمات وسحجات.
4 - اميره احمد فتحي - 27 سنة - المنوفية - سحجات وكدمات متفرقه.
5 - لارامحمد احمد غراب - 40 سنة - المنوفية - سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.
 

  •  وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي بجنوب  سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

 

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