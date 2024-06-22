إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي براس سدر

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الجمعة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد كارتة ابوصويرة بـ 5 كيلو اتجاه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة ابوصويرة بـ 5 كيلو اتجاه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من:-

1 - ايمان اسامه محمد شبل - 10سنوات - المنوفية - اشتباه كسر بالحوض واشتباه مابعد الاحتجاج.

2 - محمد اشرف عبد السميع ابراهيم -٣٠ سنة - المنوفية - كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

3 - لوليا محمد اشرف جويلي - 2 سنتين - المنوفية - كدمات وسحجات.

4 - اميره احمد فتحي - 27 سنة - المنوفية - سحجات وكدمات متفرقه.

5 - لارامحمد احمد غراب - 40 سنة - المنوفية - سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

