زراعة 80 ألف شجرة مثمرة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جاري التوسع في زراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب والمنشآت الحكومية بالمدن والأودية والقرى، إضافة إلى الحدائق العامة بالمدن والحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون شجرة مثمرة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي عدد الأشجار المثمرة التي جرت زراعتها بالمرحلة الثانية للمبادرة خلال عام 2024 بلغ 80 ألف شجرة، بواقع 30 ألف شجرة بمدينة شرم الشيخ فقط، و50 ألف بكافة مدن المحافظة، بهدف التوسع في المسطحات الخضراء، والحد من تأثير ارتفاع الحرارة.



أكد أن إجمالي عدد الأشجار التي جرى زراعتها بالمرحلتين الأولى والثانية بلغ 150 ألف شجرة، وهذه الأشجار ساهمت بدرجة كبيرة على إضافة شكل جمالي وحضاري بكافة المدن، وجرى التأكيد على كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينهم حتى ثمر هذه الأشجار بالفعل، والعمل على توجيه ثمارها بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى اختيار الأشجار التي تجود زراعتها بالمحافظة طبقًا للظروف المناخية ونوعية مياه الري، مثل الزيتون والمانجو والليمون والهبسكس والسرو والتكوما، وشارك طلاب المدارس والعاملين في مجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة، وتدريب تشكيل فرق زراعية متخصصة لتدريب الطلاب على أعمال الري والرعاية لهذه الأشجار، للحفاظ عليها وغرس ثقافة رعاية النباتات لدى الأجيال المقبلة، وتنمية قدرتهم على تقديس الجمال، والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المستقبلية من هذه المبادرة.