مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، مساء اليوم الجمعة، علي الطريق الدولي بعد كمين عيون موسى اتجاه رأس سدر بـ 10 كيلو.



تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع ثلاثة وأصابة 4 في حادث اصطدام سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، بعد كمين عيون موسى اتجاه رأس سدر بـ 10 كيلو .



وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من:

بيانات المصابين

1- اندرو رشاد مسعد - 36 سنة - القاهرة - اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات

2- ايفان اندرو رشاد مسعد - 7 سنوات - القاهرة - جروح سطحية متفرقة

3- محمود محمد بلال - 42 سنة - الجيزة - توفى بالمستشفى

4- نهلة فاروق منسق اقلايدوس - 41 سنة - القاهرة - التشخيص ارست

5- محمد سعيد ابراهيم - 29 سنة القاهرة - كسر مضاعف بالفخذ الايمن والركبة والحوض والعمودالفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

بيانات حالات الوفاة كالأتي:-

1- دينا فتحى حسب - 35 سنة - الجيزة .

2- طفلة - 3 سنوات - الجيزة.



وتم الدفع بـ 6 إسعاف لنقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى رأس سدر المركزي بجنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.